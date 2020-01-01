Кабинет министров Украины вместе с премьер-министром Алексеем Гончаруком записал новогоднее видеопоздравление.

На видео присутствуют 16 из 18 министров, без министра внутренних дел Арсена Авакова и министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Дорогие украинцы! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение! Мы вам за это очень благодарны! Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась. За последние четыре месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого не достаточно, чтобы вы чувствовали реальные изменения. В следующем году я хочу вам пожелать, чтобы нам всем хватило силы превратить нашу страну в успешную страну в мире. И чтобы вы наконец ощутили реальные изменения в нашей стране», — пожелал Алексей Гончарук.

Также он на своей странице в Facebook выложил видео, где поделился «эмоциями от процесса съемки».

Напомним, телеканалы «Прямой» и «5 канала» в последние минуты уходящего 2019 года показали новогоднее поздравление пятого президента Петра Порошенко вместо приветствия действующего главы государства Владимира Зеленского.