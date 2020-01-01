В сети появилось видео новогоднего фейерверка над Соборной площадью в Николаеве с высоты птичьего полета.

Запись опубликовал в Facebook видеограф Владимир Смирнов.

Напомним, 19 декабря в Николаеве состоялось торжественное открытие елки.