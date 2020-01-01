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В сети появилось видео новогоднего фейерверка над Соборной площадью в Николаеве с высоты птичьего полета.
Запись опубликовал в Facebook видеограф Владимир Смирнов.
Напомним, 19 декабря в Николаеве состоялось торжественное открытие елки.
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В сети появилось видео новогоднего фейерверка над Соборной площадью в Николаеве с высоты птичьего полета.
Запись опубликовал в Facebook видеограф Владимир Смирнов.
Напомним, 19 декабря в Николаеве состоялось торжественное открытие елки.