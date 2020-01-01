Призер Олимпийских игр по прыжкам в воду, николаевец Илья Кваша принял участие в съемках президентского поздравления с Новым годом.

Владимир Зеленский решил изменить традиционный формат новогоднего поздравления Президента. В конце видеоролика известные украинцы со всех уголков страны поздравили соотечественников с Новым годом.

Николаевщину представил Илья Кваша – бронзовый призер Олимпийских игр – 2008 по приыжкам в воду. Он призвал каждого «работать, не покладая рук».

— Работать, не покладая рук. И тогда Украина станет чемпионом! – сказал он.