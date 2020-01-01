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Призер Олимпийских игр по прыжкам в воду, николаевец Илья Кваша принял участие в съемках президентского поздравления с Новым годом.
Владимир Зеленский решил изменить традиционный формат новогоднего поздравления Президента. В конце видеоролика известные украинцы со всех уголков страны поздравили соотечественников с Новым годом.
Николаевщину представил Илья Кваша – бронзовый призер Олимпийских игр – 2008 по приыжкам в воду. Он призвал каждого «работать, не покладая рук».
— Работать, не покладая рук. И тогда Украина станет чемпионом! – сказал он.
Напомним, телеканалы «Прямой» и «5 канала» в последние минуты уходящего 2019 года показали новогоднее поздравление пятого президента Петра Порошенко вместо приветствия действующего главы государства Владимира Зеленского.
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Призер Олимпийских игр по прыжкам в воду, николаевец Илья Кваша принял участие в съемках президентского поздравления с Новым годом.
Владимир Зеленский решил изменить традиционный формат новогоднего поздравления Президента. В конце видеоролика известные украинцы со всех уголков страны поздравили соотечественников с Новым годом.
Николаевщину представил Илья Кваша – бронзовый призер Олимпийских игр – 2008 по приыжкам в воду. Он призвал каждого «работать, не покладая рук».
— Работать, не покладая рук. И тогда Украина станет чемпионом! – сказал он.
Напомним, телеканалы «Прямой» и «5 канала» в последние минуты уходящего 2019 года показали новогоднее поздравление пятого президента Петра Порошенко вместо приветствия действующего главы государства Владимира Зеленского.