Большинство пластикового мусора в океане — 63,6% — приходится всего на восемь стран, и почти все они расположены в Азии

Эти восемь стран — Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Египет, Малайзия, пишет Bloomberg.

Больше всего критики и ответственные за ситуацию в океане экологи возлагают на Китай, который с 1 января прекратил принимать переработаны пластиковые отходы, генерируемые богатыми экономиками.

Считается, что этот шаг вызвал усиление и без того глубокого кризиса загрязнение океана пластиком. Но Китай здесь не единственный виновник. Мусор в океане генерируется новоиспеченными потребительскими классами Азии, подавляющее большинство из которых не имеют доступа к сбору мусора, современным свалкам и сжиганию отходов.

«Любой прогресс в сокращении пластика в океане должен начинаться с этих шагов (сортировка мусора и сжигания отходов, — прим.)», — говорится в публикации.

Напомним, ежегодно в мировой океан попадает от 5 до 12 миллионов тонн пластика.