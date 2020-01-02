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Большинство пластикового мусора в океане — 63,6% — приходится всего на восемь стран, и почти все они расположены в Азии
Эти восемь стран — Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Египет, Малайзия, пишет Bloomberg.
Больше всего критики и ответственные за ситуацию в океане экологи возлагают на Китай, который с 1 января прекратил принимать переработаны пластиковые отходы, генерируемые богатыми экономиками.
Считается, что этот шаг вызвал усиление и без того глубокого кризиса загрязнение океана пластиком. Но Китай здесь не единственный виновник. Мусор в океане генерируется новоиспеченными потребительскими классами Азии, подавляющее большинство из которых не имеют доступа к сбору мусора, современным свалкам и сжиганию отходов.
«Любой прогресс в сокращении пластика в океане должен начинаться с этих шагов (сортировка мусора и сжигания отходов, — прим.)», — говорится в публикации.
Напомним, ежегодно в мировой океан попадает от 5 до 12 миллионов тонн пластика.
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Большинство пластикового мусора в океане — 63,6% — приходится всего на восемь стран, и почти все они расположены в Азии
Эти восемь стран — Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Египет, Малайзия, пишет Bloomberg.
Больше всего критики и ответственные за ситуацию в океане экологи возлагают на Китай, который с 1 января прекратил принимать переработаны пластиковые отходы, генерируемые богатыми экономиками.
Считается, что этот шаг вызвал усиление и без того глубокого кризиса загрязнение океана пластиком. Но Китай здесь не единственный виновник. Мусор в океане генерируется новоиспеченными потребительскими классами Азии, подавляющее большинство из которых не имеют доступа к сбору мусора, современным свалкам и сжиганию отходов.
«Любой прогресс в сокращении пластика в океане должен начинаться с этих шагов (сортировка мусора и сжигания отходов, — прим.)», — говорится в публикации.
Напомним, ежегодно в мировой океан попадает от 5 до 12 миллионов тонн пластика.