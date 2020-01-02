Полиция получила более двух тысяч вызовов за новогоднюю ночь в Украине. Более 300 из них — из-за нарушений тишины.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.

Новогодняя ночь прошла без особых нарушений публичной безопасности, сообщили в патрульной полиции.

По предварительным данным, на ночную смену заступили 2040 правоохранителей. Они гарантировали общественную безопасность и правопорядок на улицах, центральных площадях наших городов, патрулировали автодороги

Полиция обработала в новогоднюю ночь поступило 2716 вызовов, из них 335 – о нарушении тишины. Сообщается, что ночная смена прошла без особых нарушений публичной безопасности нашими гражданами.

Напомним, в сети появилось видео новогоднего фейерверка над Соборной площадью в Николаеве с высоты птичьего полета.