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Столичная елка вошла в рейтинг самых красивых елок Европы. В этом году ее длина составила 20 метров, на ней около тысячи украшений.
Рейтинг из 17 самых красивых елок составил туристический портал European Best Destinations.
«Киевский городской совет не оставляет дела незавершенными, поскольку это настоящее дерево украшено десятками километров гирлянд. Рождественский рынок открыт для посетителей с 19 декабря по 13 января», - говорится в сообщении.
Также в пятерку лучших вошли рождественские деревья в немецком Кельне, французском Страсбурге, чешской Праге и в литовском Вильнюсе.
В Киевской городской государственной администрации уточнили, что длина гирлянды составляет 4 километра.
Отмечается, что украшения для праздничного дерева заказали специально под цвет куполов Софии Киевской. Рядом с елкой разместили большие фигуры из мультсериалов.
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Столичная елка вошла в рейтинг самых красивых елок Европы. В этом году ее длина составила 20 метров, на ней около тысячи украшений.
Рейтинг из 17 самых красивых елок составил туристический портал European Best Destinations.
«Киевский городской совет не оставляет дела незавершенными, поскольку это настоящее дерево украшено десятками километров гирлянд. Рождественский рынок открыт для посетителей с 19 декабря по 13 января», - говорится в сообщении.
Также в пятерку лучших вошли рождественские деревья в немецком Кельне, французском Страсбурге, чешской Праге и в литовском Вильнюсе.
В Киевской городской государственной администрации уточнили, что длина гирлянды составляет 4 километра.
Отмечается, что украшения для праздничного дерева заказали специально под цвет куполов Софии Киевской. Рядом с елкой разместили большие фигуры из мультсериалов.