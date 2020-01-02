Из США в Украину передали картину украинского художника Михаила Панина Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной, которую вывезли из Днепра во время немецкой оккупации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.