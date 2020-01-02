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Из США в Украину передали картину украинского художника Михаила Панина Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной, которую вывезли из Днепра во время немецкой оккупации.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.
«При содействии МКМС завершился процесс возвращения картины известного украинского художника, незаконно вывезенной во время оккупации нацистами из г. Днепр (тогдашний Днепропетровск) 1941−1943 гг. Двухлетняя кропотливая работа завершилась передачей американскими супругами Трейси картины в дар Украине, которая в 2017 году была заявлена к продаже на аукционе Potomack Сompany (Александрия, штат Вирджиния, США)», — говорится в сообщении министерства.
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Из США в Украину передали картину украинского художника Михаила Панина Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной, которую вывезли из Днепра во время немецкой оккупации.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.
«При содействии МКМС завершился процесс возвращения картины известного украинского художника, незаконно вывезенной во время оккупации нацистами из г. Днепр (тогдашний Днепропетровск) 1941−1943 гг. Двухлетняя кропотливая работа завершилась передачей американскими супругами Трейси картины в дар Украине, которая в 2017 году была заявлена к продаже на аукционе Potomack Сompany (Александрия, штат Вирджиния, США)», — говорится в сообщении министерства.