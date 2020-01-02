Умер бывший руководитель управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета Николай Леонидович Роздобудько.

Об этом говорится на странице управления в Facebook.

Коллектив управления выражает глубокое сожаление по поводу преждевременной смерти бывшего руководителя.

— Николай Леонидович был человеком мудрым и рассудительным, никогда не забывал о проблемах тех, кто рядом. В работе щедро делился своим опытом, помогал людям, всегда был открыт добротой души и сердца. Разделяем боль тяжелой утраты с семьей и друзьями Николая Леонидовича и глубоко скорбим по поводу его смерти. Светлая память об этом замечательном Человека всегда будет жить в наших сердцах, - говорится в заявлении коллектива.