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Умер бывший руководитель управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета Николай Леонидович Роздобудько.
Об этом говорится на странице управления в Facebook.
Коллектив управления выражает глубокое сожаление по поводу преждевременной смерти бывшего руководителя.
— Николай Леонидович был человеком мудрым и рассудительным, никогда не забывал о проблемах тех, кто рядом. В работе щедро делился своим опытом, помогал людям, всегда был открыт добротой души и сердца. Разделяем боль тяжелой утраты с семьей и друзьями Николая Леонидовича и глубоко скорбим по поводу его смерти. Светлая память об этом замечательном Человека всегда будет жить в наших сердцах, - говорится в заявлении коллектива.
Прощание с Николаем Роздобудько состоится завтра, 3 января, в 12-00 по адресу: Николаев, ул. Корабелов, 14 (в ритуальном зале морга БСМП).
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Умер бывший руководитель управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета Николай Леонидович Роздобудько.
Об этом говорится на странице управления в Facebook.
Коллектив управления выражает глубокое сожаление по поводу преждевременной смерти бывшего руководителя.
— Николай Леонидович был человеком мудрым и рассудительным, никогда не забывал о проблемах тех, кто рядом. В работе щедро делился своим опытом, помогал людям, всегда был открыт добротой души и сердца. Разделяем боль тяжелой утраты с семьей и друзьями Николая Леонидовича и глубоко скорбим по поводу его смерти. Светлая память об этом замечательном Человека всегда будет жить в наших сердцах, - говорится в заявлении коллектива.
Прощание с Николаем Роздобудько состоится завтра, 3 января, в 12-00 по адресу: Николаев, ул. Корабелов, 14 (в ритуальном зале морга БСМП).