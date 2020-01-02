В Новогоднюю ночь и праздничные выходные Соборную площадь в Николаеве посетили почти 16 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сотрудники патрульной полиции обеспечили перекрытия дорог к местам массовых мероприятий и контролировали состояние соблюдения водителями правил дорожного движения.

Безопасность обеспечивали усиленные наряды полиции в составе пеших патрулей, автопатрулей и групп оперативного реагирования.

Нарушения общественного правопорядка не зафиксированы.

Полиция Николаевщины продолжает работать в усиленном режиме.

Ранее сообщалось о том, что полиция получила более двух тысяч вызовов за новогоднюю ночь в Украине. Более 300 из них — из-за нарушений тишины.