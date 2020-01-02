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В Новогоднюю ночь и праздничные выходные Соборную площадь в Николаеве посетили почти 16 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Сотрудники патрульной полиции обеспечили перекрытия дорог к местам массовых мероприятий и контролировали состояние соблюдения водителями правил дорожного движения.
Безопасность обеспечивали усиленные наряды полиции в составе пеших патрулей, автопатрулей и групп оперативного реагирования.
Нарушения общественного правопорядка не зафиксированы.
Полиция Николаевщины продолжает работать в усиленном режиме.
Ранее сообщалось о том, что полиция получила более двух тысяч вызовов за новогоднюю ночь в Украине. Более 300 из них — из-за нарушений тишины.
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В Новогоднюю ночь и праздничные выходные Соборную площадь в Николаеве посетили почти 16 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Сотрудники патрульной полиции обеспечили перекрытия дорог к местам массовых мероприятий и контролировали состояние соблюдения водителями правил дорожного движения.
Безопасность обеспечивали усиленные наряды полиции в составе пеших патрулей, автопатрулей и групп оперативного реагирования.
Нарушения общественного правопорядка не зафиксированы.
Полиция Николаевщины продолжает работать в усиленном режиме.
Ранее сообщалось о том, что полиция получила более двух тысяч вызовов за новогоднюю ночь в Украине. Более 300 из них — из-за нарушений тишины.