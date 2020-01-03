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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон стала ректором университета Квинс в британском Белфасте (Северная Ирландия).
Об этом сообщается на сайте Queen’s University Belfast.
— Клинтон, получившая почетную докторскую степень от королевы в октябре 2018 года, станет 11-м ректором университета - и первой женщиной на этом посту, - говорится в сообщении.
Хиллари Клинтон в Twitter назвала это назначение большой честью.
— Это место, к которому я очень привязана, которому за эти годы у меня сложились прочные отношения, - отметила бывшая первая леди США.
Как отметили в университете Квинс, Клинтон будет занимать должность ректора в течение пяти лет, начиная с 1 января 2020 года.
Напомним, в мае 2018 года Хиллари Клинтон заявила о желании возглавить Facebook.
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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон стала ректором университета Квинс в британском Белфасте (Северная Ирландия).
Об этом сообщается на сайте Queen’s University Belfast.
— Клинтон, получившая почетную докторскую степень от королевы в октябре 2018 года, станет 11-м ректором университета - и первой женщиной на этом посту, - говорится в сообщении.
Хиллари Клинтон в Twitter назвала это назначение большой честью.
— Это место, к которому я очень привязана, которому за эти годы у меня сложились прочные отношения, - отметила бывшая первая леди США.
Как отметили в университете Квинс, Клинтон будет занимать должность ректора в течение пяти лет, начиная с 1 января 2020 года.
Напомним, в мае 2018 года Хиллари Клинтон заявила о желании возглавить Facebook.