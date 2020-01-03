Об этом написал глава Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко в Facebook.

По его словам, уже несколько человек заявили о том, что найденные деньги принадлежат именно им, однако доказать это до сих пор никто не смог.

— Согласно требованиям законодательства настоятель храма отец Василий сегодня передал средства на хранение в исполком Килийского городского совета. В течение шести месяцев средства будут сохраняться. Если за это время не будет установлен владелец средств, то согласно требованиям законодательства, право распорядиться средствами будет принадлежать человеку, который их нашел, – написал глава общины.

Сколько именно денег нашли в матрасе он не сообщил, при этом отметил, что «это не миллионы и даже не сотни тысяч, и не долларов, и не евро».

Напомним, работники николаевского полигона твердых бытовых отходов сообщили в полицию о том, что обнаружили в мусоре фрагменты человеческого тела.