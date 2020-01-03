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В селе Шевченково Одесской области местные жители нашли на свалке матрас, внутри которого были деньги. Уже несколько жителей села заявили, что являются их владельцами.
Об этом написал глава Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко в Facebook.
По его словам, уже несколько человек заявили о том, что найденные деньги принадлежат именно им, однако доказать это до сих пор никто не смог.
— Согласно требованиям законодательства настоятель храма отец Василий сегодня передал средства на хранение в исполком Килийского городского совета. В течение шести месяцев средства будут сохраняться. Если за это время не будет установлен владелец средств, то согласно требованиям законодательства, право распорядиться средствами будет принадлежать человеку, который их нашел, – написал глава общины.
Сколько именно денег нашли в матрасе он не сообщил, при этом отметил, что «это не миллионы и даже не сотни тысяч, и не долларов, и не евро».
Напомним, работники николаевского полигона твердых бытовых отходов сообщили в полицию о том, что обнаружили в мусоре фрагменты человеческого тела.
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В селе Шевченково Одесской области местные жители нашли на свалке матрас, внутри которого были деньги. Уже несколько жителей села заявили, что являются их владельцами.
Об этом написал глава Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко в Facebook.
По его словам, уже несколько человек заявили о том, что найденные деньги принадлежат именно им, однако доказать это до сих пор никто не смог.
— Согласно требованиям законодательства настоятель храма отец Василий сегодня передал средства на хранение в исполком Килийского городского совета. В течение шести месяцев средства будут сохраняться. Если за это время не будет установлен владелец средств, то согласно требованиям законодательства, право распорядиться средствами будет принадлежать человеку, который их нашел, – написал глава общины.
Сколько именно денег нашли в матрасе он не сообщил, при этом отметил, что «это не миллионы и даже не сотни тысяч, и не долларов, и не евро».
Напомним, работники николаевского полигона твердых бытовых отходов сообщили в полицию о том, что обнаружили в мусоре фрагменты человеческого тела.