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В 2019 году Министерство внутренних дел Украины зафиксировало увеличение электрокаров в Украине на 56% по сравнению с 2018 годом.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
Так, сообщается, что лишь за полгода 2019 (по состоянию на июнь 2019) в Украине зарегистрировано 25 тысяч электромобилей.
— С 1 января 2020 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей», - говорится в сообщении.
Согласно этому законодательству отныне остановка, стоянка или парковка обычного авто на местах для электрокаров влечет за собой штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-510 гривен).
Ранее сообщалось, что за десять месяцев с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 6247 автотранспортных средств на электротяге.
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В 2019 году Министерство внутренних дел Украины зафиксировало увеличение электрокаров в Украине на 56% по сравнению с 2018 годом.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
Так, сообщается, что лишь за полгода 2019 (по состоянию на июнь 2019) в Украине зарегистрировано 25 тысяч электромобилей.
— С 1 января 2020 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей», - говорится в сообщении.
Согласно этому законодательству отныне остановка, стоянка или парковка обычного авто на местах для электрокаров влечет за собой штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-510 гривен).
Ранее сообщалось, что за десять месяцев с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 6247 автотранспортных средств на электротяге.