В Новгородской области России двое жителей Чудовского района лишили свободы знакомого, чтобы узнать, куда он дел бутылку водки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в местном отделе Следственного комитета, пишет hromadske.

Так, 31 декабря двое подозреваемых, которые «действовали группой по предварительному сговору с целью получить показания о местонахождении бутылки водки», незаконно лишили знакомого свободы и удерживали его на лесопилке у поселка лезнь.

— Пострадавший был лишен возможности покинуть это помещение и не мог общаться с посторонними лицами до утра 1 января. Дождавшись, пока злоумышленники уснут, пострадавший смог освободиться и убежать, - говорится в сообщении.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело и выясняет все обстоятельства инцидента.

Напомним, что в Баштанском районе Николаевской области неизвестные пытались похитить фермера.