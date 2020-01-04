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В Новгородской области России двое жителей Чудовского района лишили свободы знакомого, чтобы узнать, куда он дел бутылку водки. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщили в местном отделе Следственного комитета, пишет hromadske.
Так, 31 декабря двое подозреваемых, которые «действовали группой по предварительному сговору с целью получить показания о местонахождении бутылки водки», незаконно лишили знакомого свободы и удерживали его на лесопилке у поселка лезнь.
— Пострадавший был лишен возможности покинуть это помещение и не мог общаться с посторонними лицами до утра 1 января. Дождавшись, пока злоумышленники уснут, пострадавший смог освободиться и убежать, - говорится в сообщении.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело и выясняет все обстоятельства инцидента.
Напомним, что в Баштанском районе Николаевской области неизвестные пытались похитить фермера.
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В Новгородской области России двое жителей Чудовского района лишили свободы знакомого, чтобы узнать, куда он дел бутылку водки. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщили в местном отделе Следственного комитета, пишет hromadske.
Так, 31 декабря двое подозреваемых, которые «действовали группой по предварительному сговору с целью получить показания о местонахождении бутылки водки», незаконно лишили знакомого свободы и удерживали его на лесопилке у поселка лезнь.
— Пострадавший был лишен возможности покинуть это помещение и не мог общаться с посторонними лицами до утра 1 января. Дождавшись, пока злоумышленники уснут, пострадавший смог освободиться и убежать, - говорится в сообщении.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело и выясняет все обстоятельства инцидента.
Напомним, что в Баштанском районе Николаевской области неизвестные пытались похитить фермера.