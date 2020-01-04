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На Южно-Украинской Атомной электростанции (АЭС) утром в субботу, 4 января, произошло отключение третьего энергоблока по причине срабатывания автоматической защиты.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом.
Система автоматической защиты сработала в 05:04 утра 4 января. Причины срабатывания защиты выясняются.
— Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, - сообщили в Энергоатоме.
Напомним, что Южно-Украинская атомная электростанция в октябре запустила энергоблок №1, на котором проводился плановый ремонт.
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На Южно-Украинской Атомной электростанции (АЭС) утром в субботу, 4 января, произошло отключение третьего энергоблока по причине срабатывания автоматической защиты.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом.
Система автоматической защиты сработала в 05:04 утра 4 января. Причины срабатывания защиты выясняются.
— Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, - сообщили в Энергоатоме.
Напомним, что Южно-Украинская атомная электростанция в октябре запустила энергоблок №1, на котором проводился плановый ремонт.