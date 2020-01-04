За последние 70 лет в космосе по неизвестным причинам исчезли около 100 звезд.

Об этом заявила международная исследовательская группа, пишет hromadske.

Астрономы сравнили звездные карты, которые были созданы в 1950-х годах прошлого века, с теми, что были составлены в наши дни. Оказалось, что около 100 звезд, которые были на древних картах, просто исчезли.

Ученые выдвинули несколько предположений о причинах такой аномалии. Некоторые из них считают, что исчезновение звезд можно объяснить обычными природными явлениями. Например, неудачными попытками образования новых звезд или поглощением звезд черными дырами.Также есть предположение, что они могли изменить положение и отдалиться.

Другие отмечают, что выявленных аномалий слишком много, чтобы объяснить таким образом все пропавшие звезды. Ища альтернативное объяснение обнаруженной аномалии, некоторые ученые предположили, что пропавшие «звезды» могут быть реликтами технологически развитых цивилизаций.

Еще часть исследователей говорит, что большая часть пропавших звезд, скорее всего, просто перешла на следующие этапы своего жизненного цикла. И этот факт вполне может стать интересной темой для будущих исследований.

Напомним, что частным компаниям в Украине могут разрешить вести космическую деятельность, в том числе запускать ракеты в космос.