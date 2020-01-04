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В Мехико, столице Мексики, установили штраф на сумму до 8 тысяч долларов за продажу пластиковых пакетов.
Об этом сообщает агенство Reuters.
С 1 января 2020 года в Мехико начал действовать запрет на продажу или распространение пластиковых пакетов. Он распространяется как на крупные супермаркеты, так и на точки розничной торговли.
Нарушение запрета предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 42 до 170 тысяч песо. По курсу 4 января это составляет от 2 220 до 8 987 долларов.
Отмечается, что введение такого запрета вызвало протесты компаний, которые занимаются производством пакетов. Производители пластмасс говорят, что этот план нанесет ущерб отрасли и лоббируют принятие федерального закона, который бы позволял использовать многоразовые, более толстые пакеты.
Напомним, что с 1 января 2020 года в Женеве запрещают одноразовый пластик, включая полиэтиленовые пакеты в супермаркетах, посуду (стаканчики, тарелки, столовые приборы) и соломинки.
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В Мехико, столице Мексики, установили штраф на сумму до 8 тысяч долларов за продажу пластиковых пакетов.
Об этом сообщает агенство Reuters.
С 1 января 2020 года в Мехико начал действовать запрет на продажу или распространение пластиковых пакетов. Он распространяется как на крупные супермаркеты, так и на точки розничной торговли.
Нарушение запрета предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 42 до 170 тысяч песо. По курсу 4 января это составляет от 2 220 до 8 987 долларов.
Отмечается, что введение такого запрета вызвало протесты компаний, которые занимаются производством пакетов. Производители пластмасс говорят, что этот план нанесет ущерб отрасли и лоббируют принятие федерального закона, который бы позволял использовать многоразовые, более толстые пакеты.
Напомним, что с 1 января 2020 года в Женеве запрещают одноразовый пластик, включая полиэтиленовые пакеты в супермаркетах, посуду (стаканчики, тарелки, столовые приборы) и соломинки.