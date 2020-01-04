В Карпатах в районе Говерлы состоялось очередное испытание военно-транспортного самолета Воздушных сил ВС Украины Ил-76МД.

Как сообщает информационное агентство Минобороны АрміяInform, самолет был дооборудован под требования Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

— Расстояние между горой и самолетом — критически мало. Маневр нужно осуществить за считанные секунды. Поэтому, кроме электроники, большую роль во время таких полетов играет и профессионализм экипажа. По результатам проверки, все системы самолета работали в штатном режиме без замечаний, - сказал главный инженер авиации командования ВС ВСУ генерал-майор Петр Скоренький.

Сообщается, что одним из наиболее сложных пунктов программы проверки было испытание системы предупреждения столкновения самолета с земной поверхностью.

Вместе с тем, район Говерлы для испытания самолета был выбран впервые. До 2014 года полеты проходили в Крыму.

Напомним, что координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Николаевской области провела плановые тактико-специальные учения на одном из военных объектов вблизи города Вознесенск.