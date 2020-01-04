Директор компании «Николаевское кабельное телевидение» Андрей Бражко считает, что предстоящее кодирование спутниковых каналов связано с желанием украинских медиагрупп получить больше прибыли.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как известно, с 20 января 2020 года будут закодированы украинские спутниковые телевизионные каналы. По мнению Андрея Бражко это связано с тем, что украинские рейтинговые медиагруппы «решили поправить свое финансовое положение».

— Я скажу коротко. Есть четыре медиагруппы. Это «Украина», «1+1», «Інтер» и СТБ. Насчитывают их медиагруппы, в общей сложности, где-то 23 канала. Плюс у них еще есть пакеты с коммерческих каналов. Всего, это порядка 30 каналов. Они на сегодняшний день являются самыми рейтинговыми каналами по просмотрам украинской аудиторией. Таким образом, они решили поправить свое финансовое положение, поскольку все медиагруппы до сегодняшнего момента были убыточными. Лично я уверен, что они делают это все только для того, чтобы заработать больше денег. Раньше их доход составляла реклама, больше политическая. Эти медиагруппы в основном держат олигархи для того, чтобы продвигать свою политическую рекламу на очередных выборах, - сказал Андрея Бражко.

Также он рассказал, каким образом будет проходить процесс кодирования спутниковых телеканалов и что необходимо будет делать украинцам.

— Во-первых закодируется спутниковый сигнал. Все спутниковые абоненты лишаться возможности смотреть привычные каналы. Для того, чтобы смотреть эти каналы во-первых поменять тюнера (порядка тысячи гривен) - другая система кодирования. Второй момент, о котором почему-то в массовой рекламе не упоминается, нужно будет еще платить ежемесячную абонентскую плату. На сегодняшний день спутниковый сигнал распространяется двумя спутниковыми платформами - Viasat и XTRA TV. Минимальный пакет там составляет около 60 гривен. Там порядка 60 каналов, туда входят все медиагруппы и еще часть информационных каналов, - рассказал Андрея Бражко.

Напомним, что 16 декабря состоялся запуск студии общенационального информационного телеканала «Украина 24».