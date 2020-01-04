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На рождественские праздники, с 5 по 7 января, в Николаеве трамваи и троллейбусы изменят график работы.
Об этом сообщает «Николаевэлектротранс» на своей странице в Facebook.
Сообщается, что с 5 по 7 января электротранспорт будет работать по графику выходного дня. Отмечается, что с 6 на 7 января в продленном режиме будут работать маршруты трамваев №1, №3, №6 и троллейбусов №2, №6.
Последние отправления трамваев:
Маршрут №1:
Из Яхт-клуба в Широкую Балку - 22:06
Их Яхт-клуба в депо - 23:02
Из Широкой Балки в Яхт-клуба - 22:06
Из Широкой Балки в депо - 23:01
Маршрут №3
От ЧСЗ к улице 10-я Военная - 22:25
От улицы 10-я Военная в депо - 22:34
Маршрут №6
От Центрального рынка в Промзону - 21:58
Из Промзоны к Центральному рынку (затем в депо) - 22:49
Последние отправления троллейбусов:
Маршрут №2
От ж/д вокзала до Намыва - 22:58
От улицы Лазурная до ж/д вокзала - 23:11
От улицы Лазурная в депо - 23:49
От ж/д вокзала в депо - 00:06
Маршрут №6
Из микрорайона «Северный» до улицы 3 Военная - 23:13
От улицы 3 Военная до микрорайона «Северный» - 22:37
От улицы 3 Военная в депо - 23:47
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич хочет, чтобы улица Адмиральская, от улицы Лягина до улицы Московской, была пешеходной каждые выходные.
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На рождественские праздники, с 5 по 7 января, в Николаеве трамваи и троллейбусы изменят график работы.
Об этом сообщает «Николаевэлектротранс» на своей странице в Facebook.
Сообщается, что с 5 по 7 января электротранспорт будет работать по графику выходного дня. Отмечается, что с 6 на 7 января в продленном режиме будут работать маршруты трамваев №1, №3, №6 и троллейбусов №2, №6.
Последние отправления трамваев:
Маршрут №1:
Из Яхт-клуба в Широкую Балку - 22:06
Их Яхт-клуба в депо - 23:02
Из Широкой Балки в Яхт-клуба - 22:06
Из Широкой Балки в депо - 23:01
Маршрут №3
От ЧСЗ к улице 10-я Военная - 22:25
От улицы 10-я Военная в депо - 22:34
Маршрут №6
От Центрального рынка в Промзону - 21:58
Из Промзоны к Центральному рынку (затем в депо) - 22:49
Последние отправления троллейбусов:
Маршрут №2
От ж/д вокзала до Намыва - 22:58
От улицы Лазурная до ж/д вокзала - 23:11
От улицы Лазурная в депо - 23:49
От ж/д вокзала в депо - 00:06
Маршрут №6
Из микрорайона «Северный» до улицы 3 Военная - 23:13
От улицы 3 Военная до микрорайона «Северный» - 22:37
От улицы 3 Военная в депо - 23:47
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич хочет, чтобы улица Адмиральская, от улицы Лягина до улицы Московской, была пешеходной каждые выходные.