На рождественские праздники, с 5 по 7 января, в Николаеве трамваи и троллейбусы изменят график работы.

Об этом сообщает «Николаевэлектротранс» на своей странице в Facebook.

Сообщается, что с 5 по 7 января электротранспорт будет работать по графику выходного дня. Отмечается, что с 6 на 7 января в продленном режиме будут работать маршруты трамваев №1, №3, №6 и троллейбусов №2, №6.

Последние отправления трамваев:

Маршрут №1:

Из Яхт-клуба в Широкую Балку - 22:06

Их Яхт-клуба в депо - 23:02

Из Широкой Балки в Яхт-клуба - 22:06

Из Широкой Балки в депо - 23:01

Маршрут №3

От ЧСЗ к улице 10-я Военная - 22:25

От улицы 10-я Военная в депо - 22:34

Маршрут №6

От Центрального рынка в Промзону - 21:58

Из Промзоны к Центральному рынку (затем в депо) - 22:49

Последние отправления троллейбусов:

Маршрут №2

От ж/д вокзала до Намыва - 22:58

От улицы Лазурная до ж/д вокзала - 23:11

От улицы Лазурная в депо - 23:49

От ж/д вокзала в депо - 00:06

Маршрут №6

Из микрорайона «Северный» до улицы 3 Военная - 23:13

От улицы 3 Военная до микрорайона «Северный» - 22:37

От улицы 3 Военная в депо - 23:47

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич хочет, чтобы улица Адмиральская, от улицы Лягина до улицы Московской, была пешеходной каждые выходные.