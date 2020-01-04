В период празднования Рождества — с 4 по 8 января — Государственная служба по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

— В настоящее время обеспечивается усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности, - заявили в ведомстве.

Также ГСЧС будет взаимодействовать с местными органами власти, полицией и службами гражданской защиты «на задействованных объектах и на случай совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций».

— Для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве находятся около семи тысяч человек личного состава и две тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники, - рассказали спасатели.

В ведомстве добавили, что в случае осложнения ситуации количество личного состава может быть увеличено до более чем 13 тысяч человек, а количество техники — до 3,7 тысяч единиц.

Напомним, что ПАО «Укрзалізниця» назначила еще 19 дополнительных поездов в популярных направлениях на новогодние и рождественские праздники, среди которых маршрут «Киев-Николаев».