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В Вооруженных силах Украины в 2020 году проведут трехуровневую оценку командиров, которая будет включать, в частности, оценку подчиненными.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Владимир Яцентюк, передает АрміяInform.
— Сейчас в Главном управлении морально-психологического обеспечения начата работа над методикой рейтинговой системы оценки персонала. Это будет трехуровневая система, которая будет включать оценку деятельности офицера руководителем, подчиненными, и мы предлагаем, чтобы офицер сам себя оценил, - сказал Владимир Яцентюк.
По его словам, это позволит определить эффективных офицеров-лидеров, которых можно в первую очередь продвигать по службе, обратить внимание на перспективных «тягловых лошадок», на которых держится коллектив, и решить, как избавиться от «балласта», который не дает двигаться вперед.
— Объективность такой методики очевидна. Например, если руководитель части или подразделения оценивает себя положительно, подчиненные, как говорится, горой за своего командира, а высшее руководство оценивает его неудовлетворительно, то о чем это говорит? Это означает, что существует конфликт и нужно вести предметный разговор с вышестоящим руководителем, и выяснять причины «нелюбви», - рассказал начальник управления.
Полковник привел пример, когда благодаря тщательному изучению служебной деятельности командира достаточно высокого уровня, удалось обнаружить неуважительное отношение офицера к подчиненным и предотвратить назначению его на достаточно ответственную должность в руководстве военного округа.
Методику, которую разрабатывают в формате эксперимента, введут уже в этом году.
Напомним, министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что все воинские части со следующего года перейдут на новую систему питания с применением каталога продуктов питания.
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В Вооруженных силах Украины в 2020 году проведут трехуровневую оценку командиров, которая будет включать, в частности, оценку подчиненными.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Владимир Яцентюк, передает АрміяInform.
— Сейчас в Главном управлении морально-психологического обеспечения начата работа над методикой рейтинговой системы оценки персонала. Это будет трехуровневая система, которая будет включать оценку деятельности офицера руководителем, подчиненными, и мы предлагаем, чтобы офицер сам себя оценил, - сказал Владимир Яцентюк.
По его словам, это позволит определить эффективных офицеров-лидеров, которых можно в первую очередь продвигать по службе, обратить внимание на перспективных «тягловых лошадок», на которых держится коллектив, и решить, как избавиться от «балласта», который не дает двигаться вперед.
— Объективность такой методики очевидна. Например, если руководитель части или подразделения оценивает себя положительно, подчиненные, как говорится, горой за своего командира, а высшее руководство оценивает его неудовлетворительно, то о чем это говорит? Это означает, что существует конфликт и нужно вести предметный разговор с вышестоящим руководителем, и выяснять причины «нелюбви», - рассказал начальник управления.
Полковник привел пример, когда благодаря тщательному изучению служебной деятельности командира достаточно высокого уровня, удалось обнаружить неуважительное отношение офицера к подчиненным и предотвратить назначению его на достаточно ответственную должность в руководстве военного округа.
Методику, которую разрабатывают в формате эксперимента, введут уже в этом году.
Напомним, министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что все воинские части со следующего года перейдут на новую систему питания с применением каталога продуктов питания.