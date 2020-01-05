За год к Православной церкви Украины присоединились около 600 приходов Московского патриархата.

Об этом рассказал в интервью «Радио Свобода» предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

— Мы движемся в направлении утверждения ПЦУ. За это время мы окрепли, к нам присоединились со стороны Московского патриархата около 600 приходов. И я верю, что в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов. Но нужно время. Мы хотим, чтобы и в дальнейшем это было мирно, спокойно и добровольно. Мы не имеем права еще создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния, – подчеркнул Епифаний.

Митрополит Епифаний опроверг утверждения представителей УПЦ МП о переходе в ПЦУ менее 100 приходов и захватах храмов.

— Это не соответствует действительности. К сожалению, церковь, являющаяся РПЦ в Украине, чем-то уподобляется той пропаганде, которая несется со стороны российского государства по отношению к Украинскому государству и вообще к украинской церкви… Этих общин около 600. Возможно, все общины пока юридически не перерегистрировали свои уставы, возникли определенные коллизии. Но де-факто перешло около 600 приходов. Де-юре, возможно, пока еще не все оформили соответствующие документы, – объяснил предстоятель ПЦУ.

Митрополит уточнил, что также есть «очень много приходов», которые уже готовы к переходу в Православную церковь Украины, и это вопрос времени.

Он также выразил уверенность, что в этом году состоится признание ПЦУ со стороны нескольких поместных православных церквей.

— У нас есть признание со стороны Элладской православной церкви, есть признание со стороны Александрийского патриархата, который является вторым по чести после Вселенского патриарха в диптихе. Эти церкви в общем играют важную роль в православном мире. И мы увидим, что в следующем (разговор записывалась в последние дни декабря — ред.) году будет признание также нескольких других поместных православных церквей. Это уже необратимый процесс, – подчеркнул митрополит Епифаний.

Ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что за спиной почетного патриарха Филарета «играют пророссийские силы».