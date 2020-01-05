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Власти Индонезии заявили о том, что им удалось найти самый большой в мире цветок.
Диаметр найденной раффлезии, которую часто также называют «цветок-монстр», составляет четыре метра, что делает ее самым большим из известных цветков, сообщает CNN.
Интересно то, что это то же место и растение, на котором в 2017 году вырос предыдущий рекордсмен. Тогда цветок раффлезии был на 10 сантиметров меньше.
У растения нет корней или листьев, оно является паразитом. Для того, чтобы выжить раффлезия тянет воду и питательные вещества из своего хозяина. Заметить ее можно только тогда, когда она выпускает цветы.
Грозный открытый «рот» цветка источает ужасный запах, похожий на гнилое мясо, из-за чего его также называют «трупный цветок». Запах привлекает насекомых, которые опыляют цветок. Но его жизнь весьма непродолжительна – он цветет всего неделю.
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Власти Индонезии заявили о том, что им удалось найти самый большой в мире цветок.
Диаметр найденной раффлезии, которую часто также называют «цветок-монстр», составляет четыре метра, что делает ее самым большим из известных цветков, сообщает CNN.
Интересно то, что это то же место и растение, на котором в 2017 году вырос предыдущий рекордсмен. Тогда цветок раффлезии был на 10 сантиметров меньше.
У растения нет корней или листьев, оно является паразитом. Для того, чтобы выжить раффлезия тянет воду и питательные вещества из своего хозяина. Заметить ее можно только тогда, когда она выпускает цветы.
Грозный открытый «рот» цветка источает ужасный запах, похожий на гнилое мясо, из-за чего его также называют «трупный цветок». Запах привлекает насекомых, которые опыляют цветок. Но его жизнь весьма непродолжительна – он цветет всего неделю.