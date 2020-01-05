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Группа разгневанных крестьян в Танзании убила по меньшей мере четыре человека из одной семьи по подозрению в колдовстве.
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в регионе Кигома на западе страны. Крестьяне ворвались в помещение семьи, которую они заподозрили в колдовстве, и убили по меньшей мере четыре человека. После этого нападавшие уничтожили все их имущество и дома.
По информации местных властей, среди погибших была и одна беременная женщина.
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Группа разгневанных крестьян в Танзании убила по меньшей мере четыре человека из одной семьи по подозрению в колдовстве.
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в регионе Кигома на западе страны. Крестьяне ворвались в помещение семьи, которую они заподозрили в колдовстве, и убили по меньшей мере четыре человека. После этого нападавшие уничтожили все их имущество и дома.
По информации местных властей, среди погибших была и одна беременная женщина.