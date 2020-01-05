Инцидент произошел 3 января.

— Это памятник архитектуры национального значения, используется нашей Галереей как фондохранилище, преимущественно для скульптур. Никто не пострадал. Музейные предметы сохранены. По состоянию на 4 января начались работы по созданию на крыше временного укрытия, которое убережет фондохранилище от затекания. Состоялся конструктивный разговор руководства Галереи с представителями ЛОГА о проблемных вопросах фондохранилища в Олесском и не только этого объекта. Наши совместные имущественные вопросы теперь будут регулироваться на другом уровне и с новыми ответственными лицами. Обе стороны - ЛОГА и Галерея - констатируют согласие на этом этапе, - сказано в сообщении.

9 января ожидается окончательное решение временной комиссии относительно восстановлении крыши на фондохранилище.

В сообщении отмечают, что крыша над костелом и монастырем была полностью заменена в послевоенные годы уже советской властью, но без соблюдения соответствующих технологий. Среди прочего, была использована неподходящая древесина.

Сейчас вход на территорию монастыря Капуцинов закрыт, из-за того, что временно не действуют выставки, а также ест риск обвала крыши. В фондохранилище постоянно дежурит полиция охраны.

Напомним, Николаевский областной совет до сих пор не передал в государственную собственность историческое здание на улице Спасской, 18 для того, чтобы ГБР могло отреставрировать его и расположить там свое теруправление.