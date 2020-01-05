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Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— Романтической изюминкой мероприятия стало признание в любви. В униформе матрос Богдан встал на колено и спросил свою девушку, готова ли она выйти за него замуж, на что получил утвердительный ответ, - сказано в сообщении.
Всего присягу в Николаеве 4 января приняли 208 курсантов 198-го Учебного центра Военно-морских сил. Большинство из них будут нести службу в береговых подразделениях и в корабельном составе ВМС Вооруженных Сил Украины.
Ранее, николаевец, военнослужащий в/ч 3039 Кирилл Волченков сделал предложение своей девушке прямо во время принятия своей военной присяги в Харькове.
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Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— Романтической изюминкой мероприятия стало признание в любви. В униформе матрос Богдан встал на колено и спросил свою девушку, готова ли она выйти за него замуж, на что получил утвердительный ответ, - сказано в сообщении.
Всего присягу в Николаеве 4 января приняли 208 курсантов 198-го Учебного центра Военно-морских сил. Большинство из них будут нести службу в береговых подразделениях и в корабельном составе ВМС Вооруженных Сил Украины.
Ранее, николаевец, военнослужащий в/ч 3039 Кирилл Волченков сделал предложение своей девушке прямо во время принятия своей военной присяги в Харькове.