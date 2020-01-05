Под управлением полиции в Каховке (Херсонская область) второй день продолжаются протесты из-за убийства местного жителя, к которому может быть причастен полицейский.

Как сообщает Hromadske, на акцию у управления полиции собралось около 50 местных жителей, есть родственники убитого.

УНН пишет, что активисты перекрыли улицу. Значительное количество людей собралась под управлением полиции, а улица - перекрыта. Колонны людей тянутся от ворот полиции, вдоль пешеходного перехода и дальше по улице. Территорию также патрулирует группа коммуникации полиции.

К людям вышел начальник следственного управления Главного управления Национальной полициив Херсонской области Николай Вербицкий, который сообщил, что в деле назначены повторные экспертизы, в том числе и судебно-медицинская экспертиза трупа.

У поліції прокоментували вбивство у Каховці, до якого може бути причетний поліцейський. Уже другий день у місті тривають протести — люди вимагають від правоохоронців справедливого розслідування справи pic.twitter.com/D6g1MbfP9p — hromadske (@HromadskeUA) January 5, 2020

Напомним, 1 января состоялась перестрелка между двумя жителями Каховки: 29-летний мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону бывшего мужа своей сожительницы — 26-летнего Владимира Чебукина. Нападающего задержали, а событие квалифицировали как покушение на убийство.

От полученных ранений Чебукин 3 января умер. В тот же день Каховский городской районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога, а полиция переквалифицировала подозрение как «умышленное убийство».

Родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку вроде бы врач им сказал, что на теле погибшего были следы от трех видов оружия.

Впоследствии выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции. Опасаясь, что этот факт может повлиять на расследование, 4 января жители Каховки устроили протесты у местного отдела полиции и требовали от правоохранителей справедливого расследования. Здание забросали дымовыми шашками и пиротехникой.

Относительно полицейского проводят служебное расследование. Его отстранили от исполнения служебных обязанностей, а государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, глава Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.