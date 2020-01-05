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Исполнительный комитет Львовского городского совета снизил тарифы на отопление на 26% с декабря 2019 года. Об этом говорится в решении исполкома, передают Українські Новини.
Также исполком снизил тариф на централизованное горячее водоснабжение на 20,7%.
— Во Львове принято решение об уменьшении размера начислений за отопление и горячую воду для населения и бюджетных учреждений города на декабрь 2019, - сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Население Львова составляет 735 тысяч человек.
Днипровский горсовет снизил тарифы на отопление на 30% с декабря.
27 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что предприятия теплоснабжения уже начали перерасчет платы за отопление.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров найти пути снижения тарифа на отопление для населения в платежках за декабрь.
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Исполнительный комитет Львовского городского совета снизил тарифы на отопление на 26% с декабря 2019 года. Об этом говорится в решении исполкома, передают Українські Новини.
Также исполком снизил тариф на централизованное горячее водоснабжение на 20,7%.
— Во Львове принято решение об уменьшении размера начислений за отопление и горячую воду для населения и бюджетных учреждений города на декабрь 2019, - сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Население Львова составляет 735 тысяч человек.
Днипровский горсовет снизил тарифы на отопление на 30% с декабря.
27 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что предприятия теплоснабжения уже начали перерасчет платы за отопление.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров найти пути снижения тарифа на отопление для населения в платежках за декабрь.