Исполнительный комитет Львовского городского совета снизил тарифы на отопление на 26% с декабря 2019 года. Об этом говорится в решении исполкома, передают Українські Новини.

Также исполком снизил тариф на централизованное горячее водоснабжение на 20,7%.

— Во Львове принято решение об уменьшении размера начислений за отопление и горячую воду для населения и бюджетных учреждений города на декабрь 2019, - сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Население Львова составляет 735 тысяч человек.

Днипровский горсовет снизил тарифы на отопление на 30% с декабря.

27 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что предприятия теплоснабжения уже начали перерасчет платы за отопление.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров найти пути снижения тарифа на отопление для населения в платежках за декабрь.