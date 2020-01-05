С 3 января 2020 в Великобритании этическое веганство будет защищаться законом наравне с религиозными верованиями.

Решение было принято по иску вегана Джорди Касамитьяны, который обвинил своего прошлого работодателя, благотворительную организацию League Against Cruel Sports, в увольнении из-за его взглядов.

По словам Касамитьяны, его уволили после того, как он рассказал коллегам, что организация вкладывала средства из пенсионных фондов в компании, которые занимаются тестированием животных. В компании это опровергают и говорят, что причиной увольнения стал другой случай.