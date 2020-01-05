|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:17
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|2.8 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|16:08
|Температура завтра:
|0 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.8 грн
|26.8 грн
С 3 января 2020 в Великобритании этическое веганство будет защищаться законом наравне с религиозными верованиями.
Решение было принято по иску вегана Джорди Касамитьяны, который обвинил своего прошлого работодателя, благотворительную организацию League Against Cruel Sports, в увольнении из-за его взглядов.
По словам Касамитьяны, его уволили после того, как он рассказал коллегам, что организация вкладывала средства из пенсионных фондов в компании, которые занимаются тестированием животных. В компании это опровергают и говорят, что причиной увольнения стал другой случай.
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
С 3 января 2020 в Великобритании этическое веганство будет защищаться законом наравне с религиозными верованиями.
Решение было принято по иску вегана Джорди Касамитьяны, который обвинил своего прошлого работодателя, благотворительную организацию League Against Cruel Sports, в увольнении из-за его взглядов.
По словам Касамитьяны, его уволили после того, как он рассказал коллегам, что организация вкладывала средства из пенсионных фондов в компании, которые занимаются тестированием животных. В компании это опровергают и говорят, что причиной увольнения стал другой случай.