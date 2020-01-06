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Сегодня, 6 января 2020 года в 03:43 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после устранения замечаний. Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме.
Об этом сообщает НАЭК Энергоатом.
Как сообщалось ранее, 4 января, произошло отключение третьего энергоблока по причине срабатывания автоматической защиты.
— Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм, - сказано в сообщении.
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Сегодня, 6 января 2020 года в 03:43 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после устранения замечаний. Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме.
Об этом сообщает НАЭК Энергоатом.
Как сообщалось ранее, 4 января, произошло отключение третьего энергоблока по причине срабатывания автоматической защиты.
— Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм, - сказано в сообщении.