Сегодня, 6 января 2020 года в 03:43 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после устранения замечаний. Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме.

Об этом сообщает НАЭК Энергоатом.

Как сообщалось ранее, 4 января, произошло отключение третьего энергоблока по причине срабатывания автоматической защиты.