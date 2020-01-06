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В Николаеве для детской спортивной школы «Украина», которая специализируется на водных видах спорта, приобрели современные трамплины для прыжков в воду.
Об этом сообщается на странице Николаевского городского совета в Facebook.
Как рассказал директор спортивной школы Сергей Гуменюк, сейчас в КДЮСШ водным видам спорта обучаются больше 250 николаевцев.
Отмечается, что 4 января мэр Николаева Александр Сенкевич и заместитель начальника управления по делам физической культуры и спорта Наталья Манзюк посетили открытую тренировку в спортивной школе.
В 2018 году школа приняла участие в программе «Общественный бюджет Николаева» и стала одним из ее победителей - тогда за счет средств городского бюджета было куплено 3 современных трамплина для прыжков в воду.
Позже КДЮСШ обратилась с просьбой закупить ещё трамплинов. В конце 2019 при поддержке мэра Александра Сенкевича было приобретено еще 3 новых трамплина, которые установили в спорткомплексе «Водолей».
Напомним, что николаевский пловец Михаил Романишин, который установил рекорд Украины, преодолев реку Днепр за 36 дней, рассказал, что по всей Украине «беда» с условиями для развития спорта, в том числе и водного, и добавил, что в Николаеве бассейны не работают.
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В Николаеве для детской спортивной школы «Украина», которая специализируется на водных видах спорта, приобрели современные трамплины для прыжков в воду.
Об этом сообщается на странице Николаевского городского совета в Facebook.
Как рассказал директор спортивной школы Сергей Гуменюк, сейчас в КДЮСШ водным видам спорта обучаются больше 250 николаевцев.
Отмечается, что 4 января мэр Николаева Александр Сенкевич и заместитель начальника управления по делам физической культуры и спорта Наталья Манзюк посетили открытую тренировку в спортивной школе.
В 2018 году школа приняла участие в программе «Общественный бюджет Николаева» и стала одним из ее победителей - тогда за счет средств городского бюджета было куплено 3 современных трамплина для прыжков в воду.
Позже КДЮСШ обратилась с просьбой закупить ещё трамплинов. В конце 2019 при поддержке мэра Александра Сенкевича было приобретено еще 3 новых трамплина, которые установили в спорткомплексе «Водолей».
Напомним, что николаевский пловец Михаил Романишин, который установил рекорд Украины, преодолев реку Днепр за 36 дней, рассказал, что по всей Украине «беда» с условиями для развития спорта, в том числе и водного, и добавил, что в Николаеве бассейны не работают.