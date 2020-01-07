Американская компания Tesla за 2019 год поставила 367,5 тысяч электрокаров, что примерно на 50% превышает показатель предыдущего года в 104,8 тысяч.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, компания уложилась в свой прогноз, составлявший 360-400 тысяч.

В четвертом квартале 2019-го года компания увеличила поставки дилерам до 112 тысячэлектромобилей по сравнению с 97 тысяч в предыдущие три месяца.

В октябре-декабре поставки Model 3 составили 92,55 тысяч, Model S и Model X - 19,45 тысяч.

При этом компания выпустила 104,891 тысяч электромобилей (в третьем квартале - 96,155 тысяч), включая 86,958 тысяч Model 3, а также 17,933 тысяч Model S и Model X.

Напомним, что нью-йоркская дизайн-студия Lars Büro представила гараж в стиле пикапа Cybertruck, который недавно представила Tesla.