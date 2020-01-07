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Американская компания Tesla за 2019 год поставила 367,5 тысяч электрокаров, что примерно на 50% превышает показатель предыдущего года в 104,8 тысяч.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает Интерфакс-Украина.
Таким образом, компания уложилась в свой прогноз, составлявший 360-400 тысяч.
В четвертом квартале 2019-го года компания увеличила поставки дилерам до 112 тысячэлектромобилей по сравнению с 97 тысяч в предыдущие три месяца.
В октябре-декабре поставки Model 3 составили 92,55 тысяч, Model S и Model X - 19,45 тысяч.
При этом компания выпустила 104,891 тысяч электромобилей (в третьем квартале - 96,155 тысяч), включая 86,958 тысяч Model 3, а также 17,933 тысяч Model S и Model X.
Напомним, что нью-йоркская дизайн-студия Lars Büro представила гараж в стиле пикапа Cybertruck, который недавно представила Tesla.
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Американская компания Tesla за 2019 год поставила 367,5 тысяч электрокаров, что примерно на 50% превышает показатель предыдущего года в 104,8 тысяч.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает Интерфакс-Украина.
Таким образом, компания уложилась в свой прогноз, составлявший 360-400 тысяч.
В четвертом квартале 2019-го года компания увеличила поставки дилерам до 112 тысячэлектромобилей по сравнению с 97 тысяч в предыдущие три месяца.
В октябре-декабре поставки Model 3 составили 92,55 тысяч, Model S и Model X - 19,45 тысяч.
При этом компания выпустила 104,891 тысяч электромобилей (в третьем квартале - 96,155 тысяч), включая 86,958 тысяч Model 3, а также 17,933 тысяч Model S и Model X.
Напомним, что нью-йоркская дизайн-студия Lars Büro представила гараж в стиле пикапа Cybertruck, который недавно представила Tesla.