В Украине в 2020 году будут созданы региональные туристические информационные центры.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, анонсируя создание единого туристического портала в Украине.

По данным правительства, подобные локальные туристско-информационные центры, которые откроются в регионах, смогут предоставлять разнообразную помощь туристам.

— Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь, - рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта, создано соответствующее агентство, которое, в частности, будет реализовывать этот проект.

Как известно ранее в 2018 году в Николаеве выносился вопрос о создании коммунального предприятия «Центр туризма Николаевщины». Предполагалось, что это коммунальное предприятие должно заниматься непосредственно реализацией туристических продуктов, а именно для оказания качественных услуг по туризму в области.

— За время работы в управлении молодежи и туризма я четко осознал - пока у нас не будет возможности непосредственно реализовывать туристические продукты, а именно для этого создается коммунальное предприятие, нам нечего говорить о развитии туризма на Николаевщине! Зачем? Вот скажите, зачем мы разрабатываем туристические продукты для объединенных общин? Зачем мы рекламируем область на выставках в Киеве и Львове? Кто поведет, повезет, встретит туристов на Николаевщине? Кто даст им услуги? Зачем были все наработки нашего управления по формированию маршрутов, туристических продуктов, зачем мы привлекаем к сотрудничеству ОТГ и обещаем, что привезем к ним туристов, если возить некому? Теперь будет кому - КП «Туристический центр Николаева»! – рассказал бывший начальник управления молодежи и туризма Николаевской ОГА, глава общественной организации «Сила села» Александр Максименко.

Также он отметил, что готов защитить свой проект перед депутатами, рассказав еще о нескольких идеях, которые поспособствуют развитию туризма в области.

Александр Максименко также написал на своей странице в Facbook, что Николаевская облгосадминистрация раньше не занималась развитием туризма на Николаевщине и «теперь ее заставят поработать из-под палки».

— Если Николаевская областная госадминистрация не хочет развивать туризм в Николаевской области, то ее заставят поработать сверху из-под палки - поставлена четкая задача по созданию локальных туристическо-информационных центров в регионах. Напомню, управление туризма в 2017 году уже выносило предложение создания туристического центра на сессию областного совета, но нас тогда завернули, во всяком случаи в областной программе развития туризма есть все что нужно для пересмотра бюджета 2020 и создания Николаевского областного туристическо-информационного центра, - написал Александр Максименко.

Ранее сообщалось, что глава общественной организации «Сила села», депутат Вознесенского райсовета Александр Максименко заявил, что руководство области не уделяет внимание развитию туристической отрасли в регионе.