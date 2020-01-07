В Великобритании суд признал виновным Рейнхарда Синагу в 159 случаях сексуального насилия, из них — 136 случаев изнасилования против 48 мужчин.

36-летнего аспиранта и гражданина Индонезии приговорили к пожизненному заключению, передает ВВС.

Синага заманивал мужчин из клубов Манчестера в свою квартиру, где предлагал наркотики, и пока они были без сознания, насиловал их и снимал это на телефон.

Некоторые пострадавшие не вспомнили того, что произошло, и узнали об изнасиловании только после того, как полиция показала им видео.

В полиции заявили, что есть доказательства по меньшей мере 190 пострадавших от действий Синагу. Впрочем, пока не удалось установить личность всех пострадавших.

Судебный процесс над Синагу длился 18 месяцев, мужчину приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, в США 66-летний заключенный Бенджамин Шрайбер, отбывающий пожизненный срок, потребовал, чтобы суд освободил его. Шрайбер утверждает, что в 2015 году технически выполнил свои обязательства перед государством, то есть умер.