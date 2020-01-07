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В Великобритании суд признал виновным Рейнхарда Синагу в 159 случаях сексуального насилия, из них — 136 случаев изнасилования против 48 мужчин.
36-летнего аспиранта и гражданина Индонезии приговорили к пожизненному заключению, передает ВВС.
В полиции заявили, что есть доказательства по меньшей мере 190 пострадавших от действий Синагу. Впрочем, пока не удалось установить личность всех пострадавших.
Судебный процесс над Синагу длился 18 месяцев, мужчину приговорили к пожизненному заключению.
Напомним, в США 66-летний заключенный Бенджамин Шрайбер, отбывающий пожизненный срок, потребовал, чтобы суд освободил его. Шрайбер утверждает, что в 2015 году технически выполнил свои обязательства перед государством, то есть умер.
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В Великобритании суд признал виновным Рейнхарда Синагу в 159 случаях сексуального насилия, из них — 136 случаев изнасилования против 48 мужчин.
36-летнего аспиранта и гражданина Индонезии приговорили к пожизненному заключению, передает ВВС.
В полиции заявили, что есть доказательства по меньшей мере 190 пострадавших от действий Синагу. Впрочем, пока не удалось установить личность всех пострадавших.
Судебный процесс над Синагу длился 18 месяцев, мужчину приговорили к пожизненному заключению.
Напомним, в США 66-летний заключенный Бенджамин Шрайбер, отбывающий пожизненный срок, потребовал, чтобы суд освободил его. Шрайбер утверждает, что в 2015 году технически выполнил свои обязательства перед государством, то есть умер.