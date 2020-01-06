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Освобожденные из плена в результате обмена украинцы имеют кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств.
Об этом сообщает Украинская правда.
— В первую очередь освобожденные из плена нуждаются в стоматологическом вмешательстве, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно. Минветеранов удалось договориться с ассоциацией стоматологов о их содействии. Также, у тех, кто был лишен личной свободы наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств, говорится в сообщении.
Работники Минветеранов ежедневно посещают тех, кто 29 декабря был освобожден, доставлен в Киев и размещен в клинической больнице «Феофания», они совместно с привлеченными специалистами, предоставляют необходимые услуги и консультации.
Начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк рассказал, что освобожденные также нуждаются юридических консультациях и помощи.
В первую очередь им всем необходимо возобновление документов: паспорт, водительское удостоверение и другие. Это нужно в том числе и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им ста тысяч гривен материальной помощи.
Ранее сообщалсь, что около 100 украинских политзаключенных остаются в российских тюрьмах.
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Освобожденные из плена в результате обмена украинцы имеют кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств.
Об этом сообщает Украинская правда.
— В первую очередь освобожденные из плена нуждаются в стоматологическом вмешательстве, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно. Минветеранов удалось договориться с ассоциацией стоматологов о их содействии. Также, у тех, кто был лишен личной свободы наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств, говорится в сообщении.
Работники Минветеранов ежедневно посещают тех, кто 29 декабря был освобожден, доставлен в Киев и размещен в клинической больнице «Феофания», они совместно с привлеченными специалистами, предоставляют необходимые услуги и консультации.
Начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк рассказал, что освобожденные также нуждаются юридических консультациях и помощи.
В первую очередь им всем необходимо возобновление документов: паспорт, водительское удостоверение и другие. Это нужно в том числе и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им ста тысяч гривен материальной помощи.
Ранее сообщалсь, что около 100 украинских политзаключенных остаются в российских тюрьмах.