|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:19
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|16:10
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.8 грн
|26.8 грн
Об этом пишет Bloomberg.
«Холодное сердце 2» побило предыдущий свой рекорд на седьмой неделе проката. «Холодное сердце» 2013 года собрал $1,2 миллиарда.
В США за последнюю неделю «Холодное сердце 2» собрало более $11 миллионов, лидер по сборам в США сейчас — последний эпизод «Звездных войн» с более $33 миллионов кассовых сборов.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Об этом пишет Bloomberg.
«Холодное сердце 2» побило предыдущий свой рекорд на седьмой неделе проката. «Холодное сердце» 2013 года собрал $1,2 миллиарда.
В США за последнюю неделю «Холодное сердце 2» собрало более $11 миллионов, лидер по сборам в США сейчас — последний эпизод «Звездных войн» с более $33 миллионов кассовых сборов.