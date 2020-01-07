Об этом пишет Bloomberg.

«Холодное сердце 2» побило предыдущий свой рекорд на седьмой неделе проката. «Холодное сердце» 2013 года собрал $1,2 миллиарда.

В США за последнюю неделю «Холодное сердце 2» собрало более $11 миллионов, лидер по сборам в США сейчас — последний эпизод «Звездных войн» с более $33 миллионов кассовых сборов.