В связи со снегопадами и метелями, в отдельных районах украинских Карпат ожидают сход снежных лавин.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра

— Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и метелями ожидается: 6-7 января - высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Черновицкой области, - сказано в сообщении.

В горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). Также возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, в швейцарских Альпах в результате схода лавины пострадали два человека, еще несколько оказались под снегом.