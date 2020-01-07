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В связи со снегопадами и метелями, в отдельных районах украинских Карпат ожидают сход снежных лавин.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра
— Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и метелями ожидается: 6-7 января - высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Черновицкой области, - сказано в сообщении.
В горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). Также возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Напомним, в швейцарских Альпах в результате схода лавины пострадали два человека, еще несколько оказались под снегом.
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В связи со снегопадами и метелями, в отдельных районах украинских Карпат ожидают сход снежных лавин.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра
— Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и метелями ожидается: 6-7 января - высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Черновицкой области, - сказано в сообщении.
В горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). Также возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Напомним, в швейцарских Альпах в результате схода лавины пострадали два человека, еще несколько оказались под снегом.