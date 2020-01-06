Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество по юлианскому календарю, и пожелал им, чтобы весь год был щедрым на осуществление надежд и наступили мир и согласие в каждой семье.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник.

— «Колядку колоколов», написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают в более 150 вариациях. Так украинский «Щедрик» дарит рождественский дух по всему миру, - написал Владимир Зеленский.

Он отметил, что надеется, что год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса.

— Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святую вечерю. Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кути! Христос рождается! Славим его!, - написал Владимир Зеленский в своем поздравлении.

Напомним, что сегодня, 6 января, православные и христиане, живущие по юлианскому календарю отмечают Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова.