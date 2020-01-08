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Ряд крупных авиакомпаний отказались от полетов в небе над Ираном в связи с авиакатастрофой самолета МАУ, которая унесла 176 жизней.
Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на пресс-службы авиакомпаний
Так, авиакомпания Malaysia Airlines объявила об изменении маршрутов полетов в воздушном пространстве Ирана.
— В связи с последними событиями, в которые вовлечен Иран, компания отказывается от полетов в воздушном пространстве этого государства, – говорится в сообщении.
Также отмечено, что теперь полеты в Европу и ряд городов не осуществляются и над территорией Ирака. С аналогичным заявлением выступила и авиакомпания Singapore Airlines.
Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.
Стоит отметить, что Росавиация также рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами. Приостановила перелеты и французская Air France над территориями Ирана и Ирака.
Напомним, что незадолго после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
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Ряд крупных авиакомпаний отказались от полетов в небе над Ираном в связи с авиакатастрофой самолета МАУ, которая унесла 176 жизней.
Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на пресс-службы авиакомпаний
Так, авиакомпания Malaysia Airlines объявила об изменении маршрутов полетов в воздушном пространстве Ирана.
— В связи с последними событиями, в которые вовлечен Иран, компания отказывается от полетов в воздушном пространстве этого государства, – говорится в сообщении.
Также отмечено, что теперь полеты в Европу и ряд городов не осуществляются и над территорией Ирака. С аналогичным заявлением выступила и авиакомпания Singapore Airlines.
Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.
Стоит отметить, что Росавиация также рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами. Приостановила перелеты и французская Air France над территориями Ирана и Ирака.
Напомним, что незадолго после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.