|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:20
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:12
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.8 грн
|26.6 грн
Строительство российского газопровода «Северный поток-2» приостановлено, но по его продолжению на территории Германии, по первой нитке газопровода Eugal, газ официально запущен с 1 января 2020 года.
Об этом сообщает Deutsche Welle, передаёт Лига.
По словам пресс-секретаря компании Gascade Джорджа Вюстнера газ закачивают в Eugal из трубопровода Nel.
Отмечается, что таким образом, новая транспортная инфраструктура, сданная в эксплуатацию в конце 2019 года, технологически не простаивает, а поддерживается в рабочем состоянии с помощью газа из действующего Северного потока. Но это не спасает Газпром от убытков, потому как российская компания использует Eugal лишь частично, а платит за весь.
Вюстнер подтвердил, что мощности Eugal забронированы на длительный срок, однако «из соображений защиты данных» сообщать кем именно они забронированы не стал.
Напомним, что подрядчик «Северного потока-2» остановил работы из-за новых санкций США.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Строительство российского газопровода «Северный поток-2» приостановлено, но по его продолжению на территории Германии, по первой нитке газопровода Eugal, газ официально запущен с 1 января 2020 года.
Об этом сообщает Deutsche Welle, передаёт Лига.
По словам пресс-секретаря компании Gascade Джорджа Вюстнера газ закачивают в Eugal из трубопровода Nel.
Отмечается, что таким образом, новая транспортная инфраструктура, сданная в эксплуатацию в конце 2019 года, технологически не простаивает, а поддерживается в рабочем состоянии с помощью газа из действующего Северного потока. Но это не спасает Газпром от убытков, потому как российская компания использует Eugal лишь частично, а платит за весь.
Вюстнер подтвердил, что мощности Eugal забронированы на длительный срок, однако «из соображений защиты данных» сообщать кем именно они забронированы не стал.
Напомним, что подрядчик «Северного потока-2» остановил работы из-за новых санкций США.