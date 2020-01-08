Строительство российского газопровода «Северный поток-2» приостановлено, но по его продолжению на территории Германии, по первой нитке газопровода Eugal, газ официально запущен с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передаёт Лига.

По словам пресс-секретаря компании Gascade Джорджа Вюстнера газ закачивают в Eugal из трубопровода Nel.

Отмечается, что таким образом, новая транспортная инфраструктура, сданная в эксплуатацию в конце 2019 года, технологически не простаивает, а поддерживается в рабочем состоянии с помощью газа из действующего Северного потока. Но это не спасает Газпром от убытков, потому как российская компания использует Eugal лишь частично, а платит за весь.

Вюстнер подтвердил, что мощности Eugal забронированы на длительный срок, однако «из соображений защиты данных» сообщать кем именно они забронированы не стал.

Напомним, что подрядчик «Северного потока-2» остановил работы из-за новых санкций США.