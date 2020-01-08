В Броварах Киевской области полиции удалось спасти 4-летнюю девочку и ее отца, который вместе с ней собирался совершить покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщается на официальной странице полиции Киевской области в Facebook.

О, том, что мужчина стоит на крыше двухэтажного дома с ребенком в руках в полицию сообщили соседи.

— Правоохранители уговорили отца отдать им ребенка. Мужчина согласился, но сам остался стоять на крыше с намерением совершить суицид, - добавили в полиции.

Пока к месту ЧП ехали спасатели, правоохранители пытались отговорить мужчину. Сотрудникам ГСЧС удалось снять мужчину с дома, с ним работают психологи. Девочку отправили в больницу на обследование.

Отмечается, что на самоубийство мужчина решился из-за того, что недавно умерла его жена.

Напомним, что в Донецкой области военнослужащий покончил с собой, застрелившись из автомата.