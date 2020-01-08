|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:20
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:12
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.55 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.55 грн
В Броварах Киевской области полиции удалось спасти 4-летнюю девочку и ее отца, который вместе с ней собирался совершить покончить жизнь самоубийством.
Об этом сообщается на официальной странице полиции Киевской области в Facebook.
О, том, что мужчина стоит на крыше двухэтажного дома с ребенком в руках в полицию сообщили соседи.
— Правоохранители уговорили отца отдать им ребенка. Мужчина согласился, но сам остался стоять на крыше с намерением совершить суицид, - добавили в полиции.
Пока к месту ЧП ехали спасатели, правоохранители пытались отговорить мужчину. Сотрудникам ГСЧС удалось снять мужчину с дома, с ним работают психологи. Девочку отправили в больницу на обследование.
Отмечается, что на самоубийство мужчина решился из-за того, что недавно умерла его жена.
Напомним, что в Донецкой области военнослужащий покончил с собой, застрелившись из автомата.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В Броварах Киевской области полиции удалось спасти 4-летнюю девочку и ее отца, который вместе с ней собирался совершить покончить жизнь самоубийством.
Об этом сообщается на официальной странице полиции Киевской области в Facebook.
О, том, что мужчина стоит на крыше двухэтажного дома с ребенком в руках в полицию сообщили соседи.
— Правоохранители уговорили отца отдать им ребенка. Мужчина согласился, но сам остался стоять на крыше с намерением совершить суицид, - добавили в полиции.
Пока к месту ЧП ехали спасатели, правоохранители пытались отговорить мужчину. Сотрудникам ГСЧС удалось снять мужчину с дома, с ним работают психологи. Девочку отправили в больницу на обследование.
Отмечается, что на самоубийство мужчина решился из-за того, что недавно умерла его жена.
Напомним, что в Донецкой области военнослужащий покончил с собой, застрелившись из автомата.