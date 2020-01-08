Государство окажет необходимую помощь семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Тегеране.

Об этом написал в своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Так, во время брифинга Гончарук напомнил, что на борту находилось 167 человек, из них - 11 гражданина Украины.

— Государство окажет необходимую поддержку семьям погибших, - написал Алексей Гончарук.

Напомним, что в компании Boeing сообщили, что готовы помочь авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в связи с авиакатастрофой самолета недалеко от столицы Ирана.

Вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.