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Государство окажет необходимую помощь семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Тегеране.
Об этом написал в своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Так, во время брифинга Гончарук напомнил, что на борту находилось 167 человек, из них - 11 гражданина Украины.
— Государство окажет необходимую поддержку семьям погибших, - написал Алексей Гончарук.
Напомним, что в компании Boeing сообщили, что готовы помочь авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в связи с авиакатастрофой самолета недалеко от столицы Ирана.
Вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
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Государство окажет необходимую помощь семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Тегеране.
Об этом написал в своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Так, во время брифинга Гончарук напомнил, что на борту находилось 167 человек, из них - 11 гражданина Украины.
— Государство окажет необходимую поддержку семьям погибших, - написал Алексей Гончарук.
Напомним, что в компании Boeing сообщили, что готовы помочь авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в связи с авиакатастрофой самолета недалеко от столицы Ирана.
Вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.