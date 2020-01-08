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В «Нафтогазе» считают, что цены на газ на европейских энергетических рынках в начале 2020 года могут существенно снизиться. Это приведет к падению цен на газ и для украинских потребителей.
Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью, опубликованном на странице компании 8 января.
— Были созданы рекордные запасы газа. Сейчас при условии продолжения транзита трейдеры будут их продавать. Есть определенная вероятность, что это может привести к снижению цены газа на европейском рынке, а соответственно и в Украине, которая стала полноценной частью европейского рынка природного газа, – сообщил Андрей Коболев.
По его словам, падение цены на газ станет возможным благодаря тому, что Украина и Россия смогли заключить договор о продлении транзита российского газа. В то же время в заключение этого договора не верили ни в Европе, ни в Украине. В частности, поэтому Украина также накопила рекордные объемы газа в своих хранилищах.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров найти пути снижения тарифа на отопление для населения в платежках за декабрь. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что горсовет пересмотрит тарифы на тепло по поручению Кабинета министров Украины. После стало известно, что госпредприятие «Николаевская ТЭЦ» и коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» уже направили новые расчеты в Нацкомиссию по тарифам (НКРЭКУ) на утверждение.
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В «Нафтогазе» считают, что цены на газ на европейских энергетических рынках в начале 2020 года могут существенно снизиться. Это приведет к падению цен на газ и для украинских потребителей.
Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью, опубликованном на странице компании 8 января.
— Были созданы рекордные запасы газа. Сейчас при условии продолжения транзита трейдеры будут их продавать. Есть определенная вероятность, что это может привести к снижению цены газа на европейском рынке, а соответственно и в Украине, которая стала полноценной частью европейского рынка природного газа, – сообщил Андрей Коболев.
По его словам, падение цены на газ станет возможным благодаря тому, что Украина и Россия смогли заключить договор о продлении транзита российского газа. В то же время в заключение этого договора не верили ни в Европе, ни в Украине. В частности, поэтому Украина также накопила рекордные объемы газа в своих хранилищах.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров найти пути снижения тарифа на отопление для населения в платежках за декабрь. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что горсовет пересмотрит тарифы на тепло по поручению Кабинета министров Украины. После стало известно, что госпредприятие «Николаевская ТЭЦ» и коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» уже направили новые расчеты в Нацкомиссию по тарифам (НКРЭКУ) на утверждение.