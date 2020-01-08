Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью, опубликованном на странице компании 8 января.

— Были созданы рекордные запасы газа. Сейчас при условии продолжения транзита трейдеры будут их продавать. Есть определенная вероятность, что это может привести к снижению цены газа на европейском рынке, а соответственно и в Украине, которая стала полноценной частью европейского рынка природного газа, – сообщил Андрей Коболев.

По его словам, падение цены на газ станет возможным благодаря тому, что Украина и Россия смогли заключить договор о продлении транзита российского газа. В то же время в заключение этого договора не верили ни в Европе, ни в Украине. В частности, поэтому Украина также накопила рекордные объемы газа в своих хранилищах.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров найти пути снижения тарифа на отопление для населения в платежках за декабрь. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что горсовет пересмотрит тарифы на тепло по поручению Кабинета министров Украины. После стало известно, что госпредприятие «Николаевская ТЭЦ» и коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» уже направили новые расчеты в Нацкомиссию по тарифам (НКРЭКУ) на утверждение.