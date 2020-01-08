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В Иран в связи с крушением самолета МАУ сегодня вечером, 8 января, вылетит украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы.
Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.
Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинский, погибших в авиакатастрофе.
— Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу, - говорится в сообщении.
В Иран вылетят представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Службы безопасности, СНБО, Государственной авиационной службы, Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и Международных авиалиний Украины.
Напомним, что после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
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В Иран в связи с крушением самолета МАУ сегодня вечером, 8 января, вылетит украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы.
Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.
Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинский, погибших в авиакатастрофе.
— Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу, - говорится в сообщении.
В Иран вылетят представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Службы безопасности, СНБО, Государственной авиационной службы, Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и Международных авиалиний Украины.
Напомним, что после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.