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В течение 2019 года в полицию обратились 490 жителей Николаева, которые стали жертвами домашнего насилия.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Сообщается, что все вызовы отрабатывала мобильная группа реагирования на факты домашнего насилия, которая круглосуточно работает на территории Николаева с сентября 2019 года.
— Относительно обидчиков составлено 89 административных протоколов по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания» и вынесено 62 срочных запретительных предписания, - сказано в сообщении.
Также сообщается о 17 случаях умышленного причинения легких телесных повреждений (статья 125 УК Украины), двух случаях систематического совершения домашнего насилия (статья 126-1 УК Украины), а также факта нанесения побоев (статья 126 УК Украины ), угрозы убийством (статья 129 УК Украины), кражи (статья 185 УК Украины), незаконного хранения боеприпасов (статья 263 УК Украины) и подделки документов (статья 358 УК Украины).
Отмечается, что по материалам мобильной группы на профилактический учет поставлены 70 обидчиков, одному обидчику запретили хранить и носить оружия.
Также сообщается, что мобильная группа, реагируя на сообщения, нашла двух граждан, которые находились в розыске за совершение других преступлений и одного иностранца, который незаконно находился на территории страны, относительно которого за нарушение правил пребывания в Украине сотрудники государственной миграционной службы составили протокол по статье 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
— Полиция обращается к гражданам - в случае совершения в отношении вас домашнего насилия или его угрозы, немедленно сообщайте об этом по спецлинии 102, - сказано в сообщении.
Напомним, что в 2019 году на телефонную линию «102» для реагирования полиции поступило более 115 тысяч звонков с заявлениями о домашнем насилии.
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В течение 2019 года в полицию обратились 490 жителей Николаева, которые стали жертвами домашнего насилия.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Сообщается, что все вызовы отрабатывала мобильная группа реагирования на факты домашнего насилия, которая круглосуточно работает на территории Николаева с сентября 2019 года.
— Относительно обидчиков составлено 89 административных протоколов по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания» и вынесено 62 срочных запретительных предписания, - сказано в сообщении.
Также сообщается о 17 случаях умышленного причинения легких телесных повреждений (статья 125 УК Украины), двух случаях систематического совершения домашнего насилия (статья 126-1 УК Украины), а также факта нанесения побоев (статья 126 УК Украины ), угрозы убийством (статья 129 УК Украины), кражи (статья 185 УК Украины), незаконного хранения боеприпасов (статья 263 УК Украины) и подделки документов (статья 358 УК Украины).
Отмечается, что по материалам мобильной группы на профилактический учет поставлены 70 обидчиков, одному обидчику запретили хранить и носить оружия.
Также сообщается, что мобильная группа, реагируя на сообщения, нашла двух граждан, которые находились в розыске за совершение других преступлений и одного иностранца, который незаконно находился на территории страны, относительно которого за нарушение правил пребывания в Украине сотрудники государственной миграционной службы составили протокол по статье 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
— Полиция обращается к гражданам - в случае совершения в отношении вас домашнего насилия или его угрозы, немедленно сообщайте об этом по спецлинии 102, - сказано в сообщении.
Напомним, что в 2019 году на телефонную линию «102» для реагирования полиции поступило более 115 тысяч звонков с заявлениями о домашнем насилии.