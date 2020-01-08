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Австралиец Джефф Уилсон в одиночку пересек Антарктиду и установил рекорд по протяженности пройденного маршрута.
Об этом пишет LB.ua.
Австралиец побил достижение Майка Хорна, который в 2017 году стал первым человеком, без посторонней помощи в одиночку преодолевшим путь длиной в 5100 км. На это Хорн потратил 57 дней.
49-летний Уилсон пересек Антарктиду за 58 дней, однако он проделал путь длиной в 5306 км, что является рекордом. Удлинить маршрут относительно Хорна Уилсон смог за счет подъема на самую высокую точку Антарктиды - Купол Аргуса. Точка расположена на высоте 4093 метра над уровнем моря.
Уилсон готовился к своему путешествию 7 лет. Заключительной точкой его маршрута была российская антарктическая станция Новолазаревская, где члены экспедиции подготовили для Уилсона праздничный ужин и горячую сауну.
Напомним, в поляк Себастьян Карась стал первым человеком в истории, которому удалось переплыть Балтийское море.
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Австралиец Джефф Уилсон в одиночку пересек Антарктиду и установил рекорд по протяженности пройденного маршрута.
Об этом пишет LB.ua.
Австралиец побил достижение Майка Хорна, который в 2017 году стал первым человеком, без посторонней помощи в одиночку преодолевшим путь длиной в 5100 км. На это Хорн потратил 57 дней.
49-летний Уилсон пересек Антарктиду за 58 дней, однако он проделал путь длиной в 5306 км, что является рекордом. Удлинить маршрут относительно Хорна Уилсон смог за счет подъема на самую высокую точку Антарктиды - Купол Аргуса. Точка расположена на высоте 4093 метра над уровнем моря.
Уилсон готовился к своему путешествию 7 лет. Заключительной точкой его маршрута была российская антарктическая станция Новолазаревская, где члены экспедиции подготовили для Уилсона праздничный ужин и горячую сауну.
Напомним, в поляк Себастьян Карась стал первым человеком в истории, которому удалось переплыть Балтийское море.