В Николаеве на здании городского совета и на Соборной площади приспустили государственный флаг в знак траура по погибшим в результате падения самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Об этом сообщает UA:Миколаїв на своей странице в Facebook.

Напомним, что НикВести ведут текстовую онлайн-трансляцию событий крушения в Тегеране самолета украинской компании МАУ (Boeing 737) , в результате которого погибли все пассажиры и члены экипажа.