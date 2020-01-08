Завтра, 9 января из-за аварийных работ по ликвидации порыва теплосети в Николаеве несколько улиц отключат от теплоснабжения.

Об этом сообщают в пресс-службе КП «Николаевоблтеплоэнерго» на странице в Facebook.

C 10:00 утра и до 17:00 вечера от централизованного теплоснабжения отключат несколько домов по следующим адресам: переулок Полярный, 2В; улица Театральная, 25А, 25В; улица Чайковского, 29/1, 29Б, 29, 31; улица Молодогвардейская, 28А, 30А и новый корпус детского сада №60.

Горожан просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и преждевременно подготовиться к отключению тепла.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров найти пути снижения тарифа на отопление для населения в платежках за декабрь. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что горсовет пересмотрит тарифы на тепло по поручению Кабинета министров Украины. После стало известно, что госпредприятие «Николаевская ТЭЦ» и коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» уже направили новые расчеты в Нацкомиссию по тарифам (НКРЭКУ) на утверждение.