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Жители Николаева жалуются на коммунальные службы, которые после праздников не вывозят мусор рядом с жилыми домами.
Об этом написала Оксана Данилюк в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook.
— Лески. Рядом с жилыми домами и институтом образовалась свалка мусора. Горы листвы, строительный мусор и бытовые отходы грудой лежат прямо за забором института. Каждый день эта антисанитария и беспредел только разрастается. Почему коммунальные службы не выполняют свои обязанности?, - написала девушка.
Напомним, что жители Николаева жалуются на стихийную свалку, образовавшуюся перед жилыми домами по улице Сенной недалеко от Центрального рынка.
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Жители Николаева жалуются на коммунальные службы, которые после праздников не вывозят мусор рядом с жилыми домами.
Об этом написала Оксана Данилюк в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook.
— Лески. Рядом с жилыми домами и институтом образовалась свалка мусора. Горы листвы, строительный мусор и бытовые отходы грудой лежат прямо за забором института. Каждый день эта антисанитария и беспредел только разрастается. Почему коммунальные службы не выполняют свои обязанности?, - написала девушка.
Напомним, что жители Николаева жалуются на стихийную свалку, образовавшуюся перед жилыми домами по улице Сенной недалеко от Центрального рынка.