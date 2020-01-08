Жители Николаева жалуются на коммунальные службы, которые после праздников не вывозят мусор рядом с жилыми домами.

Об этом написала Оксана Данилюк в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook.

— Лески. Рядом с жилыми домами и институтом образовалась свалка мусора. Горы листвы, строительный мусор и бытовые отходы грудой лежат прямо за забором института. Каждый день эта антисанитария и беспредел только разрастается. Почему коммунальные службы не выполняют свои обязанности?, - написала девушка.

Напомним, что жители Николаева жалуются на стихийную свалку, образовавшуюся перед жилыми домами по улице Сенной недалеко от Центрального рынка.