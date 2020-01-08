Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь.

Такое решение суд принял в среду, передают Українськi Новини.

Защита подозреваемой просила суд отменить домашний арест и не избирать меру пресечения для Дугарь.

Адвокат подозреваемой Виталий Коломиец заявил, что 20 июля 2016 года, в день убийства Шеремета, Дугарь находилась в военном мобильном госпитале №66 в Покровске.

Дугарь подтвердила, что физически не могла находиться в Киеве в то время.

Также адвокат отметил, что несмотря на то, что Дугарь проживает в арендованной квартире в Киеве, суд первой инстанции определил ей домашний арест в Новомосковске Днепропетровской области.

Кроме того, защита подозреваемой заявила, что прокурор скрывает то, что связь между Дугарь и еще одним подозреваемым в убийстве Шеремета Андреем Антоненко возникла осенью 2019 года, в то время как убийство произошло в 2016 году.

Также за Дугарь хотели поручиться ряд действующих и бывших депутатов.

В частности, такую готовность выразили депутаты Верховной Рады Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Николай Величкович (все - фракция «Европейская солидарность»), бывший депутат Рады Оксана Корчинская (фракция «Радикальной партии» Олега Ляшко).

Ранее сообщалось, что адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, которая, по данным следствия, якобы осуществляла слежку за журналистом и фотографировала видеокамеры вблизи места его проживания, заявили о фальсификации доказательств следствия.